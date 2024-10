Due big potrebbero non giocare la sfida contro il Napoli del prossimo 29 ottobre. Si prospetta uno scenario clamoroso.

Il Milan dopo la vittoria con il Bruges può guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Le certezze emerse sul verde di San Siro che hanno fatto eco alla vittoria sofferta ma di carattere contro l’Udinese in campionato, suonano come una dolce melodia in quel di Milanello.

E’ tempo però do rituffarsi in campionato perché la trasferta di Bologna chiama e il Milan è chiamato a confermare quanto di buono offerto e proseguire un cammino il più stabile e redditizio possibile. Le distanze dal Napoli capolista sono già 5 e non sono concessi nuovi passi falsi.

La trasferta di Bologna

A Bologna, come detto, il Milan deve affrontare una vera e propria prova del 9: dare seguito a quanto visto nelle ultime due stagionali. Ripetere quanto accaduto dopo la vittoria del derby rischierebbe infatti di distruggere nuovamente quanto di buono fatto. Dopo il successo con l’Inter infatti sono arrivate due sconfitte, di cui una davvero rovinosa: quella a Firenze contro i Viola. Fonseca è chiamato ad un’attenta gestione delle forze della propria rosa anche in vista dell’impegno del prossimo 29 ottobre contro il Napoli, appuntamento che profuma molto di sfida scudetto. All’orizzonte però potrebbero affacciarsi due grosse problematiche per Fonseca.

Due big a rischio contro il Napoli

Nelle ultime ore sta rimbalzando la notizie offerta da Giovanni D’Elia di AllMilan.it di un possibile rinvio della gara di sabato del Dall’Ara. Questa evenienza costringerebbe Theo e Reijnders a scontare il turno di squalifica non più evidentemente contro i felsinei ma proprio contro il Napoli. Il regolamento impone infatti in questi casi che i giocatori squalificati scontino la loro “punizione” nell’immediata partita di campionato giocata. In caso di rinvio quindi non sarebbero a disposizione di Fonseca per la sfida contro Conte.

Theo Hernandez

Bologna-Milan è anche la gara della solidarietà

Bologna-Milan non sarà solo una partita di calcio ma anche una splendida gara di solidarietà. Il Club di Via Aldo Rossi e Fondazione Milan, si uniscono all’appello del Bologna FC: tutte le maglie indossate dai calciatori del Milan durante il match di sabato 26 ottobre, verranno messe all’asta su MatchWornShirt e il ricavato sarà interamente destinato alla raccolta fondi indetta dalla Città Metropolitana di Bologna a favore di tutte le famiglie colpite dall’alluvione. Ogni relativa informazione è possibile trovarla al seguente indirizzo internet: http://acmilan.matchwornshirt.com/it

