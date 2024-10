Bologna-Milan continua a essere oggetto di discussione e dibattito. Le recenti parole del rossoblù riaccendono la polemica.

Il Milan ha “pagato” il rinvio della gara contro il Bologna perdendo Theo e Reijnders in una sfida davvero molto importante, quella andata in scena ieri sera a San Siro. Due assenze pesanti che, come era lecito immaginare, hanno impattato in modo profondo sull’esito del match.

Non è bastato un week end intero per circoscrivere le polemiche in merito al rinvio della gara, a distanza di giorni si riapre clamorosamente la polemica in seguito alla dichiarazioni del rossoblù che fanno discutere, e anche tanto.

Bologna-Milan, un rinvio poco chiaro

La tempistica con cui si è arrivato al rinvio della partita del Dell’Ara dello scorso sabato è senza dubbio oggetto di critica. Decidere il giovedì pomeriggio la chiusura di uno stadio per un evento sportivo in programma da lì a 48 ore è una cosa quanto mai sbagliata e inadeguata. Da considerare inoltre che molti altri eventi in città sono stati svolti nella massima serenità e, cosa ancora più grave, l’area adiacente allo stadio era agibile così come tanti filmati girati nel web hanno dimostrato. Decisione che ancora oggi si fatica a comprendere, fatta salva ovviamente la vicinanza a coloro che hanno perso casa e non solo per via di un evento naturale davvero catastrofico.

Si riaccende la polemica su Bologna-Milan

A gettare benzina sul fuoco su un caso ancora scottante ci ha pensato Riccardo Orsolini che, al termine della gara del suo Bologna giocata ieri pomeriggio contro il Cagliari, è ritornato sul rinvio della gara contro i rossoneri affermando che “ci sono state anche polemiche legate al rinvio della partita col Milan ma non ci interessano. Le cose importanti nella vita sono altre: c’è chi ha perso tutto, vogliamo stringerci a loro”. Parole che ovviamente riaprono l’accesa polemica ponendo in scontro le opinioni dei bolognesi contro quelle di gran parte d’Italia che ha visto nel rinvio della gara una scelta poco convincente.

Bologna-Milan, quando si recupera

Il rinvio di Bologna-Milan ha generato più di qualche difficoltà nel scegliere la data del suo ipotetico recupero. Questo per via di un calendario intasato di partire e che lasciava poco spazio di movimento. Si è giunti però alla conclusione che la partita sarà recuperata nel febbraio 2025, nelle prossime settimane si avrà anche una data più precisa in merito.

