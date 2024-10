Senza dubbio tra i peggiori in campo ieri contro il Napoli. Il suo futuro al Milan è ora a grande rischio. Ecco cosa trapela sul suo futuro.

Il Milan perde contro il Napoli una partita che ha messo in luce molti problemi, ben più importanti del semplice risultato di gara. Fonseca ha provato ad opporre agli uomini di Conte una formazione che potesse creare problemi al Napoli ma, a conti fatti, si contano solo i problemi in casa Milan.

Poche sufficienze per i rossoneri ma, uno in particolare, ha palesato limiti che ora potrebbero costargli il futuro nel Milan. La sua prestazione ha dimostrato, ancora una volta, che il suo inserimento nello scacchiere tattico di Fonseca è più difficile di quanto ci si potesse aspettare.

Milan, c’è un problema di rosa corta

E’ evidente più che mai che il Milan abbia decisamente la coperta corta. Ciò che è emerso dalla sfida di ieri è che il Milan difetta in qualità nelle sue seconde linee. Le assenze simultanee di giocatori del calibro di Reijnders e Pulisic, sommate a quelle di Gabbia e Theo, hanno messo in luce tutte le difficoltà di una rosa che, al momento, non ha ricambi all’altezza dei titolari. In partite come quelle di ieri, forti e solide, il Milan non è riuscito a segnare nemmeno un gol. E’ la dimostrazione che qualche intervento sul mercato forse è opportuno, magari già a gennaio, ma certamente nel prossimo mercato estivo. A rendere criptico il futuro è arrivata nelle ore appena successive la sconfitta contro il Napoli la decisione della società che alimenta già polemiche e dibattiti.

Dalla delusione contro il Napoli alla cessione

L’esperienza di Yunus Musah al Milan non ha finora incarnato le speranze riposte in lui al momento del suo arrivo. Con un’esborso di oltre 21 milioni di euro, le aspettative erano naturalmente elevate, ma la performance del giovane centrocampista non ha ancora persuaso appieno né la dirigenza né i tifosi. Al di là della giovane età, che lascia presagire un margine di crescita potenzialmente significativo, Musah sta trovando difficoltà a esprimere tutto il suo valore in campo, suscitando preoccupazioni riguardo al suo futuro nel club lombardo. Le difficoltà di Musah non si limitano a un aspetto specifico del gioco ma emergono sia in fase difensiva che offensiva, mostrando una certa indecisione nel mantenere la posizione assegnatagli sul campo. Queste incertezze hanno spinto il tecnico Paulo Fonseca a sperimentare con lui un diverso ruolo, quello di terzino destro, posizione che sembra meglio adattarsi alle sue caratteristiche di corridore, benché tale cambio non abbia ancora prodotto i risultati sperati. Di fronte a tale situazione, la dirigenza sta valutando attentamente i prossimi passi, non escludendo a priori la possibilità di salutare Musah per fare spazio a nuove soluzioni.

Yunus Musah

Le possibili alternative

Il Milan guarda con interesse al mercato per potenziare il reparto di centrocampo, contemplando profili di calciatori in grado di apportare un contributo sostanziale. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione vi sono Ricci del Torino e Belahyane del Verona, entrambi considerati opzioni valide per rinforzare la rosa. Inoltre, non si trascura la pista straniera, con Chukwuemeka del Chelsea che rimane una possibile carta da giocarsi, specie in caso di disponibilità alla formula del prestito.

