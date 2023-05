Le prestazioni di Thiago Motta sulla panchina del Bolgona hanno attirato l’attenzione di molti: Nizza e PSG in prima fila

Thiago Motta ha confermato sulla panchina del Bologna quanto di buono si era già intravisto la scorsa stagione allo Spezia. Per questo motivo il tecnico italo-brasiliano è finito nel mirino di molte squadre.

Secondo quanto riportato da L’Equipe, sul tecnico c’è l’interesse sia del PSG che del Nizza. Jean-Claude Blanc, direttore esecutivo di Ineos Sport, sarebbe tentato a puntare sul tecnico. In casa PSG invece Motta piace ad Al-Khelaifi, ma per Ocampos è il piano B in caso di mancato arrivo di Mourinho.

