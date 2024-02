Bologna, prosegue il momento magico di Orsolini, a segno anche contro la Fiorentina: solo uno in A ha fatto di meglio da inizio 2024

Come lo chiamano i tifosi del Bologna: è un momento da “Orsonaldo” per Riccardo Orsolini. L’attaccante di Thiago Motta ha sbloccato la sfida con la Fiorentina, vinta poi per 2-0 con la rete di Odgaard, e da inizio 2024 è il quinto gol per il rossoblu.

5 – Da inizio 2024 solamente Dusan Vlahovic (6) ha segnato più gol in Serie A di Riccardo #Orsolini (5). Strepitoso.#BolognaFiorentina #SerieA pic.twitter.com/ZMlYuu9FCp — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 14, 2024

Soltanto un giocatore ha fatto meglio di lui in questo inizio di anno, come riportato da Opta, ed è Dusan Vlahovic, che con la Juve ha segnato sei reti.

