Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, dopo la vittoria ottenuta dai rossoblu contro la Fiorentina

Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria del Bologna contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

VITTORIA – «Questo pubblico è spettacolare, atmosfera pazzesca. Viviamo per queste partite qui, non ho davvero parole. In panchina facciamo sempre baccano per incitare i ragazzi che sono in campo, tutti partecipano e questo fa capire la forza del gruppo».

COME STA – «Sto bene, il secondo gol poi lo riguarderò ma poco importa che l’abbiano annullato. Pensavo fosse tutto regolare e forse ho fatto una figuraccia andando sotto la curva ma va bene così».

GIOCARE DI MERCOLEDI’– «Molto bello, spezza la settimana (Ride ndr.)».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG