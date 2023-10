Le parole di Massimo Paganin, ex calciatore del Bologna, sull’avvio di stagione della squadra rossoblù. I dettagli

Massimo Paganin ha parlato del Bologna al Corriere di Bologna.

PAROLE – «È la conferma di quanto i rossoblù siano maturati come squadra, trovando una grande risposta al 2-0 iniziale. L’Inter probabilmente ha pagato le energie spese in Europa, ma il Bologna ha giocato una buona gara e sta trovando alternative valide nel suo percorso di crescita: Motta sta facendo da tempo un ottimo lavoro, fa giocare la squadra con un’identità precisa e questo aiuta anche quando si fronteggiano momenti difficili in partita Zirkzee? È dura, perché è un giocatore atipico. Lo definirei un 9 e mezzo: ha la forza fisica del centravanti, ma ha anche grande qualità che usa spalle alla porta. È un giocatore capace di sostenere da solo il peso dell’attacco, spesso si stacca dalla linea difensiva, la fa rompere e rifinisce per i compagni. Dopo la partenza di Arnautovic ha dimostrato di essere pronto e la responsabilità che il club gli ha dato lo ha fatto crescere ulteriormente. A volte, quando hai giocatori importanti davanti, tendi a metterti un po’ in disparte: con la titolarità, Zirkzee ha fatto emergere tutte le sue qualità. E vedendo gli atteggiamenti che ha in campo, dove non protesta mai, mi sembra anche uno con la testa sulle spalle: un vero valore aggiunto».

