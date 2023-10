Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato della vittoria per 1-0 dei Gunners contro il Manchester City

Mikel Arteta, allenatore dell’Arsenal, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria nell’ultimo turno di Premier League contro il Manchester City.

PAROLE – «Ovviamente è una grande sensazione, erano tanti anni che non li battevamo e oggi senza dubbio abbiamo avuto la meglio sulla migliore squadre al mondo, in una maniera grandiosa. Abbiamo dovuto soffrire e siamo riusciti a mostrare una reale determinazione e di essere convinti. La squadra deve continuare a credere in ciò che facciamo, sono un gruppo di giocatori fantastici, mi rendono orgoglioso. Ero orgoglioso anche mercoledì quando abbiamo perso, oggi lo sono ancora di più. Bisogna capire che emotivamente non era semplice, anche perché c’è il pubblico che ti spinge sempre, ma tu devi saper gestire. Dopo la partita nello spogliatoio ballavano tutti, c’era grande felicità».

