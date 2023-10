Le parole di Fabio Caressa, giornalista di Sky Sport, sull’episodio del gol vittoria di Pulisic in Genoa-Milan

Fabio Caressa ha parlato a Sky Calcio Club del gol di Pulisic in Genoa-Milan.

PAROLE – «Era al centro dell’area di rigore, il giocatore era solo. Come si fa a dire che non c’è un’immagine buona Così succede che l’arbitro non si prende la responsabilità perché dice che manco in tv si vedeva, il Var non si prende responsabilità perché dice che non c’è l’immagine. Da qui a fine campionato ci ritroviamo 100 volte che arbitro e Var non hanno l’immagine e non decidono. Così è una presa per i fondelli. L’arbitro ha deciso che non c’era niente, al Var l’impressione è che la tocca…e allora mandalo a vedere. Questa roba qua diventa una protezione e una scusa e noi, con tutto il bene che vogliamo a Rocchi e agli arbitri, non lo possiamo accettare perché così gli arbitri non prendono più una decisione. Non va bene, non è possibile. E non è ammissibile che in un campo con 24 telecamere non ce n’è una che dia un’immagine chiara. Il Milan non c’entra niente, non parlo di complotti».

