Il Bologna ha ripreso gli allenamenti a Casteldebole nella giiornata di oggi: ecco qual è la situazione degli infortunati

Il Bologna è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi, come comunicato dallo stesso club rossoblù.

IL COMUNICATO – Dopo i due giorni di pausa concessi dal Mister, sono ripresi questa mattina gli allenamenti a Casteldebole in assenza dei Nazionali: lavoro tecnico-tattico e atletico per i rossoblù di Motta. Musa Barrow, dopo la contusione riportata contro l’Empoli, svolgerà per qualche giorno un programma personalizzato. Differenziato a carichi crescenti per Nicola Sansone, allenamento a parte per Adama Soumaoro. Anche domani la squadra si allenerà alle 10:30 a porte chiuse.

