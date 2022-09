Theo Hernandez, terzino francese del Milan, ha raggiunto quota 25 assist in maglia rossonera con quello di domenica per Giroud

Theo Hernandez risulta essere sempre più determinante per quanto riguarda il Milan di Pioli.

Come riportato da Transfermarkt.it infatti, con quello di Giroud al Napoli il terzino francese ha raggiunto quota 25 assist in maglia rossonera, di cui ben 18 in Serie A.

The post Milan, Theo Hernandez sempre più decisivo: il dato sugli assist appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG