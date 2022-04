Jerdy Schouten parla del pareggio contro la Juventus, dichiarando che il Bologna gioca sempre per vincere.

Il centrocampista del Bologna, Jerdy Schouten parla del pareggio contro la Juventus, queste le dichiarazioni dopo la partita: “Deluso, ma anche orgoglioso. Se avessimo concluso in undici avremmo vinto. Medel? Non ho visto, non posso dire niente sull’episodio.” Glissa così sul fatto di essere rimasti in nove uomini.

La domanda poi va sull’episodio più contestato, viene chieste se il fallo di Soumaoro era dentro o fuori area: “Difficile, in campo non si vede. Mi fido della VAR, penso e spero che abbiano visto bene. Sono orgoglioso della squadra, stiamo bene e crediamo nelle nostre qualità. Anche parlare col mister ci aiuta. Giochiamo ogni partita per vincere“. Queste le parole del regista della squadra falsinea, che è tornato a disposizione a gennaio che è diventato titolare dopo un problema alla spalla dell’argentino Dominguez.

