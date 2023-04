Lukasz Skorupski, portiere del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Juventus

PARATE – «Quella su Fagioli? È stata doppia, ma quella più difficile era su Milik. Lo conosco talmente bene, pensavo incrociasse. Ma alla fine sono rimasto fermo fino all’ultimo. Il saltello non l’ha mai fatto, per fortuna mi è andata bene. Penso che sul rigore, anche conoscendosi, sia cinquanta e cinquanta. Mentre nella partita per gli attaccante è un vantaggio conoscere i portieri. Come ho fatto ha bloccare quel tiro potente di Milik? Non volevo bloccarla sinceramente, mi è rimasta sul petto».

