Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Bologna. Le sue dichiarazioni:

«C’è un po’ di rabbia perché a questi livelli non può non funzionare il monitor, prima c’era stato un fallo chiarissimo, se non vai a guardarlo rovini il lavoro che facciamo sul campo. Ci sono stati troppi episodi su di noi. Corsa Champions? Mancano tante partite, dobbiamo dare il meglio di noi stessi».

