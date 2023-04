Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Juventus

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita contro la Juventus. Le sue dichiarazioni:

PAREGGIO – «Nel primo tempo dopo il nostro gol loro hanno creato, sono arrivati. Abbiamo difeso, abbiamo scelto non il momento giusto di fare la pressione e ci siamo allungati. La Juve ha giocatori, soprattutto in seconda linea, che si buttano e hanno velocità. Quando han velocità sono pericolosi. Nel secondo tempo siamo stati più compatti. Con la palla abbiamo fatto molto bene e lì fa la differenza. Dobbiamo essere squadra quando difendiamo e con la palla creare, ci siamo riusciti e sono contento della prestazione dei ragazzi. È una soddisfazione per me, per la gente, che viene e spinge i suoi giocatori».

ARNAUTOVIC – «Dipenderà da lui. Tutti hanno la possibilità di dimostrare il loro valore e quando funziona sono contentissimo. Che sia lui o un altro dipende tanto da loro. Io sono lì per orientare, fare le migliori scelte. Marko è da un po’ di tempo infortunato, sta tornando adesso in gruppo»

