Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ha parlato dopo il pareggio ottenuto contro lo Spezia: le dichiarazioni

Roberto Soriano ha parlato a Dazn dopo Spezia-Bologna.

LE PAROLE – «Non sto passando un bel periodo, ma quando entro cerco sempre di aiutare la squadra e spero di farlo al meglio. Non segno da tanto ma prima o poi succederà. Come squadra non siamo partiti bene, ma prima cambiamo qualcosa e meglio è. Serviva più voglia, sia oggi che contro la Salernitana, sono punti che pesano. Restando così uniti usciremo fuori da questa situazione».

