Sono queste le parole del giornalista Giancarlo Padovan che parla a Sky della vittoria del Milan nel derby contro l’Inter.

Ecco le parole del giornalista Giancarlo Padovan a Sky, si esprime così sul Milan nella vittoria del Derby contro l’Inter: “Vittoria fondamentale, il Milan ha dominato, poi è vero che l’Inter ha avuto nel finale 3-4 occasioni per pareggiare in maniera rocambolesca, ma il Milan ha tenuto di più la palla, ha tirato di più, creduto di più alla vittoria anche quando è stato sotto non ha mai dimostrato segni di impotenza anzi ha pareggiato quasi subito.“

Milan esulta scudetto

Aggiunge il giornalista di Sky: “Vittoria che dissolve la nebbia umidosa di Sassuolo e riporta il Milan momentaneamente in vetta alla classifica insieme al Napoli. Il Milan è sempre più consapevole della su forza e dice a se stesso e agli altri “per lo scudetto prima di tutto ci sono io.” Conclude sui rossoneri a Sky.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG