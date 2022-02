Stasera alle 21 Bologna-Spezia chiude la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A.

Bologna-Spezia di stasera è l’ultima gara della 26ma giornata di Serie A. Entrambe le squadre perdono qualche giocatore per squalifica: Medel e Svanberg per i padroni di casa e Amian per gli ospiti. Mihajlovic dovrebbe schierare Binks in difesa mentre Thiago Motta sembra intenzionato a rilanciare Manaj in attacco. Ecco le probabili formazioni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Molla, Bardi, Soumaoro, Mbaye, Dijks, Kasius, Viola, Aebischer, Sansone, Vignato, Falcinelli.

SPEZIA (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Erlic, Nikolaou, Reca; Sala, Kiwior; Verde, Maggiore, Gyasi; Manaj. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Zoet, Zovko, Bertola, Hristov, Bastoni, Agudelo, Bourabia, Kovalenko, Nguiamba, Nzola, Colley, Antiste.

