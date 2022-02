Il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi non nasconde la delusione per la mancata vittoria nel posticipo di ieri contro l’Udinese.

Danilo Cataldi ha analizzato il pareggio di Udine al sito ufficiale della Lazio. “Ora abbiamo la mentalità giusta, peccato perché con una vittoria la classifica sarebbe stata diversa. Saremmo stati più vicini a qualcosa di insperato fino a qualche settimana fa. Sono parecchio amareggiato, dico la verità. Siamo venuti a Udine e abbiamo fatto una grande partita, a parte il gol stupido preso all’inizio. Abbiamo commesso qualche errore, per il resto abbiamo rischiato veramente poco“.

“Credevamo nella vittoria, siamo calati soltanto a 15 minuti dalla fine quando è subentrata un po’ di stanchezza. Con 2 punti in più adesso guarderemmo la classifica con altri occhi. Siamo in ballo e balliamo fino alla fine. Nella prima parte di stagione ci è sempre mancato qualcosa dopo i match in Europa, stavolta abbiamo dimostrato di essere sulla buona strada. La Lazio è viva e lotta“.

