Il giornalista Giancarlo Paodvan si dice sicuro che il Milan non vincerà lo Scudetto in questa stagione.

Giancarlo Padovan su Calciomercato.com indica i motivi secondo cui il Milan non può trionfare in Serie A. “Il Milan che pareggia in rimonta a Salerno (2-2) non solo mi conferma che non vincerà lo scudetto, ma nel gruppetto di testa arriverà terzo, peggiorando la classifica della stagione precedente. Stefano Pioli è un bravo allenatore destinato a non diventare mai bravissimo. Fino ad oggi, pur avendo allenato la Lazio, la Fiorentina (dei Della Valle), l’Inter e il Milan non ha ancora vinto nulla e, a meno che non conquisti la Coppa Italia, nulla vincerà anche quest’anno“.

“Non ce l’ho con Pioli che, tra l’altro, è una persona perbene in un ambiente non propriamente esemplare, ma la mia sensazione si è radicata ad ogni passaggio a vuoto. E’ vero che ha vinto il derby (ma pochi ricordano che la colpa è stata del black-out dell’Inter e che per più di un’ora aveva subito), è vero che è ancora in testa alla classifica (più due sull’Inter, più tre sul Napoli che oggi potrebbe raggiungerlo), ma mi domando dove sarebbe ora se non avesse perso inopinatamente con lo Spezia in casa e non avesse buttato altri due punti ieri sera. Non ci sono giustificazioni per avere pareggiato a Salerno. E per me, lo ripeto, il sogno del Milan finisce qua“.

