Le condizioni fisiche di Jesper Karlsson, esterno offensivo del Bologna, dopo l’infortunio al ginocchio. I dettagli

Il Bologna ha diramato pubblicato un comunicato ufficiale sulle condizioni di Jesper Karlsson. L’attaccante si era infortunato ieri al ginocchio nel corso dell’allenamento. Una soluzione in memo in attacco per Thiago Motta nella sua corsa all’Europa. Di seguito il report.

COMUNICATO – «Gli esami cui è stato sottoposto Jesper Karlsson hanno evidenziato una lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro, con tempi di recupero di 5-6 settimane.».

