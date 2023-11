Le parole di Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, nella conferenza stampa alla vigila dell’Atalanta. I dettagli

Gabriele Cioffi ha parlato nella conferenza stampa alla viglia di Milan-Udinese.

PARTITA – «Una settimana motivata, di attenzione in preparazione di un’altra sfida importante. Stiamo lavorando parecchio con gli esterni, soprattutto a video perchè nelle settimane passate di tempo ce n’è stato poco. Soprattutto negli spazi da attaccare e da coprire, l’esterno moderno che ambisce a realizzare i propri sogni deve imparare a leggere lo spazio, Ebosele che tocca i 37.8 km orari accade perchè dietro c’è un Akè che spinge, così come Ferreira o Kamara dietro Zemura sulla fascia opposta. Sta rientrando anche Ehizibue un po’ alla volta. Serve umiltà, l’umiltà che c’è stata andando da Monza a San Siro così come dovremo avere umiltà domani ricevendo l’Atalanta, dobbiamo avere umiltà e fame».

SAMARDZIC – «Gli chiedo sempre come si va con la palla, mi dice forte e senza palla ancora più forte. Non è ancora al pieno del suo potenziale, ma con il Milan ho già visto segnali importanti di crescita».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG