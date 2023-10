Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha così parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Sassuolo

Thiago Motta ha così parlato a Dazn prima di Sassuolo-Bologna.

LE PAROLE – «Ringrazio sempre i tifosi, è per questo che facciamo questo lavoro. Io la vivo in un modo normale, cercando di continuare a fare come abbiamo fatto sempre, sperando di dare una gioia a questa gente che se la merita».

