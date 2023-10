Beniamino Vignola, doppio ex di Juve e Verona, ha parlato in vista del match di questa sera all’Allianz Stadium

In esclusiva per Juventusnews24, Beniamino Vignola ha così parlato in vista della sfida tra Juve e Verona di stasera.

LE PAROLE – «Il Verona partito bene all’inizio, ha capitalizzato i sei punti fatti nelle prime due giornate, che mi auguro faranno la differenza a fine stagione. Dopo però, avendo una rosa non molto pronta per un campionato come quello di Serie A, è finito in difficoltà. Però consideriamo anche che ha giocato contro squadre importanti, settimana scorsa ha perso col Napoli e ora c’è la trasferta in casa della Juve».

CLICCA QUI PER L’INTERVISTA COMPLETA

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG