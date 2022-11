Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Serie A

Thiago Motta, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa in vista della prossima sfida di Serie A.

PAROLE – «Non vediamo l’ora di ritornare in campo per giocare come sappiamo. La sfida di San Siro che ha insegnato qualcosa, come tutte le sfide. Chiudiamo il capitolo San Siro, pensiamo a domani. Se sono arrabbiato? Si, con me stesso perché non mi piace perdere così. E’ importante trasformare questa rabbia in energia positiva, in vista della partita di domani. Io credo che il Bologna sia una squadra solida e lo dimostreremo domani contro il Sassuolo».

