Mike Maignan a causa dell’infortunio non è stato inserito nella lista dei convocati della Francia al Mondiale. Ecco come l’ha presa

Mike Maignan ci ha provato in tutti i modi, ma non parteciperà al Mondiale in Qatar. A 27 anni, l’estremo difensore del Milan si è visto negare la possibilità di disputare la prima Coppa del Mondo: per Didier Deschamps non avrebbe potuto aiutare la squadra a causa dell’infortunio che lo costringe ai box dallo scorso 23 settembre.

Secondo RMC Sport il portiere avrebbe “accusato il colpo” della mancata qualificazione.

