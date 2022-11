Nicolò Zaniolo, sui social, ha parlato della sua possibile esclusione dai convocati per i prossimi impegni dell’Italia

Nicolò Zaniolo escluso dai convocati dell’Italia per i prossimi impegni? Sui suoi canali social ufficiali, il giocatore della Roma ha commentato così la notizia.

IL MESSAGGIO – «In queste settimane ho dovuto fare i conti con un colpo subito a Verona e un conseguente ematoma che non mi ha permesso di essere al 100% della condizione. Nonostante ciò, ho sempre cercato di stringere i denti e di mettermi a disposizione del mister e dei miei compagni di squadra. Nel frattempo mi è dispiaciuto leggere che non sarei disponibile per la Nazionale: come sempre rispetterò le scelte del ct Mancini, ma non ho mai pensato di risparmiarmi e di non rispondere a una eventuale chiamata. Un abbraccio».

L’articolo Italia, Zaniolo si candida: «Mai pensato di risparmiarmi per la Nazionale» – FOTO proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG