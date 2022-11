L’ex centrocampista Gabi Mudingayi, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ecco che cosa ha detto su Origi

L’ex centrocampista Gabi Mudingayi, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Ecco che cosa ha detto su Origi:

«Quando cambi nazione e campionato ci sono tempi di inserimento e conoscenza. Ci sono tanti dettagli da sistemare, non puoi essere subito pronto. Devi imparare la lingua, assimilare le idee di gioco, quello che chiede il nuovo allenatore, ma pure magari adattarti a una diversa alimentazione. Origi ha comunque trovato il suo spazio e farà vedere ancora le belle cose mostrate in Premier con il Liverpool. Può essere decisivo? Certamente. Se il Milan lo ha messo sotto contratto è perchè si aspetta che possa essere un elemento utile per il presente e il futuro della squadra»

