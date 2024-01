Le parole di Thiago Motta, tecnico del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblu contro il Milan a San Siro

Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Bologna contro il Milan. Di seguito le sue parole.

RIGORE- «Non parlo io dell’episodio dell’arbitro. Ne deve parlare la dirigenza e se lui non parla vuole dire che andava tutto bene».

SULLA PRESTAZIONE – «Sono orgoglioso di allenare questi ragazzi. Hanno fatto un qualcosa di fantastico».

PRESTAZIONE DI ZIRKZEE – «Non solo lui. Hanno fatto in tanti una grande partita: è difficile dire solo uno come migliore. Oggi avevamo bisogno di vincere ma abbiamo fatto una grandissima partita».

BUONI RISULTATI A SAN SIRO – «L’ambizione di giocare ogni partita al massimo. Poter competere anche contro squadre che sono delle candidate al campionato. Dobbiamo giocarcela fino all’ultimo. Ancora una volta i ragazzi hanno fatto una grandissima prestazione».

MIGLIORARE SOTTO PORTA – «Sarebbe un privilegio giocare in campo con questi ragazzi che riescono anche a divertirsi oltre ad essere seri. Sotto porta possiamo migliorare».

RISULTATI CON LE BIG – «Giochiamo sempre per vincere. Contro alcune squadre abbiamo fatto fatica ma perchè tutte le partite sono complicate. Dobbiamo pensare ad ogni partita ed entrare in campo con la possibilità di vincere».

ADDIO XAVI – «Mi spiace tantissimo, stava facendo un grande lavoro. Ho visto anche Klopp che ha annunciato. Non so le ragioni e gli auguro il meglio. Il rinnovo? Quando ci saranno novità sul mio futuro lo saprete, oggi non ci sono e non è neanche il momento».

RINNOVO – «Quando ci saranno novità le saprete. Non è il momento».

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG