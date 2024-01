Le parole di Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblu contro il Milan

Riccardo Orsolini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Bologna contro il Milan. Di seguito le sue parole.

PRIMO GOL COL MILAN – Mi mancava, spero non sia l’ultimo. Sono contento, è arrivato in un momento particolare in cui stavamo soffrendo. Poi siamo stati bravi a riacciuffare la partita.

SUBENTRATO – Da fuori è difficile vedere le partite dei tuoi compagni, vorresti essere lì a dare una mano insieme a loro. Aspettavo il momento giusto che mi chiamassero. Sono entrato in campo voglioso per ribaltarla, fortunatamente è andata bene.

COSA HA PENSATO SUL RIGORE – Maignan è grosso, forte, potente. Ho cercato di non guardarlo negli occhi, era quello che cercava lui. Sono contento di aver segnato e di aver dato una mano ai ragazzi perché ce lo meritavamo.

EUROPA – Al di là del mister in panchina o meno, lui ci ha dato dei principi di gioco, quindi anche senza la sua presenza il suo secondo ci guidava. Con i concetti che abbiamo siamo andati avanti bene, abbiamo sofferto un po’ di meno, tenendo la partita fino alla fine. Il rigore ci ha permesso di portare un punto a casa.

