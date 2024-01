I voti ai protagonisti del match valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/24: pagelle Milan Bologna

Le pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Bologna, valido per la 21esima giornata del campionato di Serie A 2023/2024.

TOP:

L’intesa tra Pulisic e Loftus-Cheek funziona a meraviglia: prima l’inglese serve l’americano che prova il lob, ma senza successo. Si invertono i ruoli in occasione del pareggio con l’americano che dà il via all’azione che manda il centrocampista in gol. Grande senso dell’inserimento, che poi bissa nella ripresa per il gol del 2-1. Anche Leao promosso: dopo un primo tempo in penombra, ma nella ripresa cambia passo, trovando il rigore e dando il via all’azione del 2-1. Nel Bologna, oltre al solito ottimo Zirkzee, da sottolineare la prestazione di Remo Freuler: l’ex atalantino è in costante appoggio alla manovra, macinando chilometri sulla fascia.

FLOP:

Per fortuna di Olivier Giroud ci ha pensato Loftus-Cheeck ha mettere una pezza sul suo errore. Il centravanti francese ha avuto sui piedi l’occasione per il pareggio con il calcio di rigore. La sua conclusione però era troppo debole e facile per Skorupski, che riesce anche a bloccare la sfera. Discorso che vale anche per Theo Hernandez, che sbaglia il secondo penalty per i rossoneri. Non il solito Calafiori per il Bologna: gioca tutta la partita con un giallo evitabile e rimediato nei primi minuti e sul pareggio si perde Loftus-Cheek in marcatura.

