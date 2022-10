Il tecnico del Bologna Thiago Motta ha analizzato ai microfoni di DAZN la gara persa al Maradona contro il Napoli

Le dichiarazioni di Motta dopo Napoli Bologna a DAZN:

PRESTAZIONE – “Sono molto soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, ma non del risultato. Hanno dimostrato di essere squadra in tutti i sensi, di lottare insieme fino alla fine anche contro una squadra di livello come il Napoli, possiamo farlo con tutti. È per questo che oggi vado soddisfatto a casa, anche se con un po’ di amarezza

COMPORTAMENTO – “Abbiamo avuto l’atteggiamento che ci voleva, entrambe le squadra hanno giocato una buona gara e si poteva pareggiare. Zirkzee? Ha approfittato bene della chance avuta, i compagni lo hanno aiutato, ha dimostrato di essere un giocatore importante per noi”

L’articolo Bologna, Thiago Motta: «Soddisfatto della prestazione. Possiamo giocarcela con tutti proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG