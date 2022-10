L’avanzata di Leao che termina con l’autogol di Veloso sblocca il match del Bentegodi: Verona Milan 0-1!

Al 9′ minuto cambia il risultato della sfida tra Verona e Milan a causa dello sfortunato autogol di Veloso. Ecco di seguito il racconto della rete:

Retropassaggio sbagliato del Verona che lancia Leao in velocità, palla in mezzo che colpisce Veloso e pallone che termina in rete.

