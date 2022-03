Oggi pomeriggio alle 15 Bologna-Torino vale per la ventottesima giornata del campionato di Serie A.

Nei padroni di casa Barrow giocherà come punta centrale per l’assenza di Arnautovic mentre Juric schiera Berisha in porta per l’infortunio del titolare Milinkovic-Savic; ecco le probabili formazioni.

IM_Ivan_Juric

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Bonifazi, Medel, Theate; De Silvestri, Schouten, Soriano, Hickey; Orsolini, Barrow, Sansone. Allenatore: Mihajlovic. A disposizione: Molla, Bardi, Binks, Soumaoro, Mbaye, Dijks, Kasius, Viola, Aebischer, Svanberg, Raimondo, Falcinelli. Indisponibili: Kingsley, Dominguez, Arnautovic, Santander, Vignato. Squalificati: nessuno. Diffidati: Theate, Soriano, Arnautovic, Sansone.

TORINO (3-4-3): Berisha; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Belotti, Brekalo. Allenatore: Juric. A disposizione: Gemello, Buongiorno, Zima, Ansaldi, Aina, Ricci, Linetty, Warming, Pjaca, Pellegri, Seck, Sanabria. Indisponibili: Edera, Fares, V. Milinkovic, Praet. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aina, Buongiorno, Djidji.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG