Il difensore della Roma Gianluca Mancini è contento della vittoria ottenuta ieri contro l’Atalanta ma avverte i suoi compagni che urge continuare così per inseguire il sogno Champions.

Gianluca Mancini ha commentato a DAZN il successo della sua squadra contro l’Atalanta. “Mourinho si è congratulato con me perché oggi non ho preso ammonizioni.Tutti noi abbiamo fatto qualcosa in più rispetto ad altre volte, l’Atalanta ha fatto solo un’azione pericolosa”.

Giampiero Gasperini

“Per noi sono tre punti fondamentali per restare aggrappati al treno Europa. Sappiamo quanto sia difficile giocare contro l’Atalanta, penso che dopo l’Hellas Verona ci siamo guardati negli occhi e ci siamo compattati, l’atteggiamento e l’attitudine deve essere questo. Se mettiamo questo tipo di cattiveria in campo, c’è molta più possibilità di vincere le partite. All’andata abbiamo battuto l’Atalanta ma poi abbiamo pareggiato con la Sampdoria, serve continuità”.

