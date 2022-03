Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha voluto elogiare la grande prestazione dei suoi contro la Juventus esortandoli a ripeterla il più possibile.

La Fiorentina affronta l’Hellas Verona alle 15 e Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa. “La gara contro la Juventus deve lasciarci tantissimo: abbiamo fatto una straordinaria partita. Ho detto ai ragazzi che una squadra che affronta tutte le gare con quella attenzione e con quella concentrazione è una squadra di altissimo livello, che non si fa condizionare dal blasone o meno dell’avversario e va in campo per dimostrare tutto il proprio valore e tutto il lavoro che sta facendo”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Una squadra può fare grandi cose se affronta tutte le avversarie con quella determinazione. Continuiamo ad avere alti e bassi: quando sembra che siamo maturi poi alterniamo prestazioni non all’altezza, ma la prestazione contro la Juve non deve lasciare nulla di negativo tranne il risultato: è stata di alto livello”.

