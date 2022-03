L’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli si concentra sulle cose cose da migliorare nella sua squadra per cercare di innalzare ancor più il livello.

Aurelio Andreazzoli ha presentato il match di oggi alle 12:30 in conferenza stampa. “Stavolta scambierei il risultato pieno con una brutta prestazione. Detto questo, non mi auguro di giocare una brutta gara perché le buone prestazioni portano poi sempre a risultati positivi”.

Stadio Luigi Ferraris Marassi

“Cercheremo di lavorare come abbiamo sempre fatto, di eliminare alcuni difetti che abbiamo mostrato nell’ultima partita con la Juventus, cercheremo di migliorare i nostri pregi. Ci siamo concentrati sulla nostra strada, quella di migliorarci. All’inizio eravamo un po’ una sorpresa, ora siamo arrivati ad avere un’identità, ma è chiaro che non ci possiamo far distrarre da classifica e complimenti: sappiamo di avere dei difetti, vogliamo eliminarli. I difetti li paghi facilmente, gli avversari sono bravi, la qualità è alta”.

