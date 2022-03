Il tecnico del Torino Ivan Juric ha presentato la gara di oggi contro il Bologna in conferenza stampa.

Ivan Juric ha avvertito i suoi della necessità di tornare a far punti in conferenza stampa; l’allenatore ha anche avuto modo di elogiare Belotti ed annunciare chi sarà il portiere titolare considerato l’infortunio di Milinkovic-Savic. “Non abbiamo ancora conquistato niente, la salvezza non arriva così“.

Andrea Belotti

“Ci siamo complicati la vita, ci siamo giocati tutti i jolly. Loro sono in un buon momento e hanno fatto diversi punti ed è ciò che manca a noi: le prestazioni ci sono sempre state, ma dobbiamo tornare a fare punti. Tra i pali ci sarà Berisha. Belotti ha fatto una grande settimana e sta trovando continuità, mi aspetto una bella partita da parte sua”.

