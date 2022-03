All’Olimpico gli uomini di Mourinho superano di misura la Dea e ora credono al sogno europeo.

Una vittoria importante, pesante, quella della Roma contro l’Atalanta di Gasperini. I giallorossi hanno “rubato” sei punti alla Dea tra andata e ritorno. Chi l’avrebbe detto a inizio stagione? Si accende la bagarre per il quarto posto. Ora le due squadre sono appaiate, anche se i nerazzurri devono recuperare una gara. Ci pensa Tammy Abraham a sfatare il tabù Olimpico (la vittoria mancava da 58 giorni) e a rilanciare le ambizioni europee della Roma americana.

Mourinho sa come battere Gasperini e ci ha preso gusto: dopo un primo tempo accorto, concluso in vantaggio, la ripresa vede gli ospiti più pericolosi. Il muro giallorosso regge e ora è tutto aperto per l’Europa che conta. Il popolo giallorosso alza la testa e ora spera in un finale di stagione all’altezza delle aspettative. Il duello sarà proprio contro la Dea del Gasp.

di Riccardo Amato

