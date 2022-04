Domani pomeriggio c’è Bologna-Udinese, match valido per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Il Bologna perde Medel ed Arnautovic per squalifica, in attacco dovrebbero esserci Orsolini e Barrow; l’Udinese non dovrebbe recuperare Beto, ma Pereyra migliora e va in panchina. Ecco le probabili formazioni.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Bonifazi, Binks, Theate; Hickey, Svanberg, Schouten, Soriano, Dijks; Orsolini, Barrow. Allenatore: Mihajlovic (in panchina Tanjga). A disposizione: Bardi, Mbaye, De Silvestri, Kasius, Dominguez, Viola, Aebischer, Sansone, Santander, Vignato, Falcinelli. Indisponibili: Kingsley. Squalificati: Medel, Soumaoro, Arnautovic.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pabro Mari, N. Perez; N. Molina, Arslan, Walace, Makengo, Udogie; Deulofeu, Success. Allenatore: Cioffi. A disposizione: Padelli, Gasparini, Nuytinck, Benkovic, Zeegelaar, Jajalo, Pereyra, Soppy, Ballarini, Samardzic, Pussetto, Nestorovski. Indisponibili: Beto. Squalificati: -.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG