Domani pomeriggio alle 15 si gioca Empoli-Napoli, gara valida per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A.

Il Napoli ha il morale a terra dopo che ha conquistato solo un punto nelle ultime due gare, l’Empoli sembra aver dimenticato come si vince; Spalletti perde anche Elmas per un infortunio e Koulibaly per squalifica. Ecco le probabili formazioni.

IM_Lorenzo_Insigne_Napoli (1)

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, S. Romagnoli, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Bajrmani, Pinamonti. Allenatore: Andreazzoli. A disposizione: Ujkani, Fulan, Viti, Ismajli, Cacace, Fiamozzi, Stulac, Verre, Benassi, Di Francesco, Cutrone, La Mantia. Indisponibili: Haas, Ekong, Tonelli e Marchizza. Squalificati: -.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Zanoli, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Spalletti. A disposizione: Ospina, Marfella, Tuanzebe, Malcuit, Ghoulam, Zielinski, Politano, Ounas, Petagna. Indisponibili: Di Lorenzo, Lobotka, Elmas. Squalificati: Koulibaly.

