Alessandro Bonan parla delle difficoltà di De Ketelaere al Milan, ecco cosa dice a Sky Sport sul nuovo rossonero belga.

Così commenta Alessandro Bonan su Charles De Ketelaere a Sky Sport, ecco cosa dice nei confronti del giocatore del Milan: “Bisognerebbe indagare sulle questioni personali: ha giocato solo in Belgio senza molta pressione, arriva in Italia con molte aspettative e capisci che è un giocatore alle prime partite. Poi, alle prime difficoltà si spegne lentamente. Bisognerebbe capire che famiglia ha, che carattere ha. Nella realtà milanese viene aiutato con un maestro come Pioli e dunque non vedo il problema, ma ha delle difficoltà a livello emotivo e, visto che vedo del talento nel ragazzo, credo vada fatto crescere. Lo puoi aspettare ma non so quanto.“

Maldini intanto premia Krunic e Rebic per le 100 presenze dei giocatori con la maglia rossonera.

