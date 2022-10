Il ministro degli esteri del Qatar ha convocato l’ambasciatore tedesco dopo le parole critiche del governo tedesco sui mondiali

Mohammed Al Thani, ministro degli esteri del Qatar, ha convocato l’ambasciatore tedesco, Reinold Frickhinger, per discutere di alcune frasi del ministro degli interni Nancy Faeser sui mondiali.

Il ministro tedesco infatti ha affermato che: «Ci sono dei criteri che devono essere rispettati, come il rispetto dei diritti umani e i principi di sostenibilità, sarebbe meglio se le manifestazioni sportive non fossero assegnate a certi Paesi». Una frase che di sicuro non è piaciuta nel paese del golfo arabo, che ha invitato la ministra per lunedì in Qatar per constatare di persona lo stato dei diritti civili nel paese.

L’articolo Mondiali Qatar, convocato l’ambasciatore tedesco proviene da Calcio News 24.

