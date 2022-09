Ecco le parole a TMW Radio, di Massimo Bonanni che discute alla radio dell’espulsione di Leao con il Milan nella partita contro la Sampdoria.

Sono queste le parole di TMW Radio, ecco le parole di Massimo Bonanni che parla di Leao sull’espulsione in Sampdoria contro il Milan: “Espulsione assurda, anche difficile commentarla. E’ palese che è un gesto tecnico, guarda il pallone. Se il difensore ha il coraggio a metterci la testa ok, ma non è gioco pericoloso, perché la palla era alta.”

Rafael Leao

Angelo Bonfrisco parla a Rai Radio, ecco la sua opinione sul rigore rossonero: “Rigore per il Milan? Potrei addirittura mettere in discussione l’intervento del VAR, l’OFR è inutile. E’ un fallo di mano talmente oggettivo che non dovrebbe servire, poi va bene che l’arbitro vada a vederlo per rendersi conto.“

Matri a DAZN parla così: “Tutti i giocatori che ha fatto emergere Pioli sono arrivati che erano sorprese, punti di domanda. Nelle prime stagioni hanno avuto delle critiche ma lui li ha cresciuti e tutelati: questa è la forza del Milan e quella di Pioli.”

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG