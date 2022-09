La morte della Regina Elisabetta non frena la Champions League: il Chelsea andrà regolarmente in campo contro il Salisburgo

La decisione comunicata dal Chelsea:

LA NOTA – «La partita di Champions League contro il Salisburgo in programma mercoledì sera si giocherà come previsto. La decisione arriva dopo il confronto con la polizia metropolitana e la Uefa in seguito alla morte della regina Elisabetta II. Aggiorneremo i tifosi sulla partita di domenica con il Liverpool il prima possibile»

Champions League, Chelsea Salisburgo si gioca regolarmente: il comunicato

