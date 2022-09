Sono queste le parole dell’ex portiere del Milan, ecco le parole di Nelson Dida intervistato a Tuttosport.

Ecco le parole di Nelson Dida a TuttoSport, dove in una intervista parla del paragone di De Ketelaere e di Kakà, così l’ex portiere del Milan: “È presto per dirlo, è appena arrivato in Italia e deve avere tempo per abituarsi al calcio italiano. Un calcio diverso da tutti gli altri. Serve un periodo di ambientamento per dimostrare le sue qualità. Non bisogna avere fretta. Se ha i suoi colpi? Un po’ si, ma non è facile fare paragoni con Ricky perché lui ha dimostrato fin dall’inizio le sue grandissime qualità.“

Charles De Ketelaere

Conclude così sulla Champions League: “Un po’ di personalità ma la squadra acquisirà ancora più fiducia andando avanti. La Champions è completamente diversa dal campionato italiano. Bisogna avere un approccio mentale differente.“

