L’ex calciatore Massimo Bonanni, ha voluto dire la sua in vista del derby di campionato tra Inter e Milan del 16 settembre

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato così di Inter-Milan e dell’atteggiamento che si aspetta di vedere in campo dai rossoneri.

SULL’ITALIA – «Penso che nella Nazionale debbano giocare i giocatori più forti che hai. In una rosa di 24 in questo momento non abbiamo più i fenomeni di un tempo. Adesso non credo che una squadra come l’Italia non possa battere la Macedonia del Nord con giocatori come Di Lorenzo, Dimarco, Bastoni, Barella, Tonali. L’unico che mi lascia perplessità è Cristante. In questo momento ci manca la consapevolezza del fatto che per arrivare lì devi guadagnartela».

SUL DERBY – «Sono convinto che il Milan voglia fare suo il derby, visto che lo scorso anno li ha persi tutti. Pioli punterà sulla rivalsa. L’importante sarà non perdere. Se perdono anche questo mentalmente diventa più complicato».

L’articolo Bonanni: «Inter-Milan? Pioli punterà sulla rivalsa, se perdono anche questo…» proviene da Inter News 24.

