L’ex centrocampista offensivo Rafael Van Der Vaart ha elogiato senza risparmiarsi l’esterno dell’Inter.

Rafael Van Der Vaart è pazzo di Denzel Dumfries: ecco le sue parole a Voetbalprimeur. “Dumfries è la nostra grande stella. È davvero il nostro miglior giocatore in questo momento, è coinvolto in tutto“.

Denzel Justus Dumfries

“Penso che sia quasi un miracolo! Ha fornito sette assist nelle ultime sette partite, ma avrebbero potuto essere anche di più. È sempre in movimento, davvero un grande giocatore. Buone anche le sue premesse, in passato era diverso. È il difensore ideale”. In effetti l’esterno olandese sta brillando particolarmente in nazionale ma anche all’Inter sta giocando piuttosto bene. Ieri per lui un rigore procurato ed 1 assist mentre nella gara dello scorso week end altri 2 assist.

