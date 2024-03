Massimo Bonanni ha commentato i sorteggi di Europa League e la sfida tra Milan e Roma. L’inter è vale prime otto d’Europa.

Il Milan si qualifica ai quarti di finale di Europa League imponendosi anche in casa dello Slavia Praga con un perentorio 3-1. Oggi alle 13 le urne di Nyon hanno determinato gli accoppiamenti, proponendo un inedito derby italiano tra Milan e Roma. Massimo Bonanni, a TMW Radio, ha commentato la sfida che attende i rossoneri in Europa.

Stadio Olimpico di Roma

Milan-Roma alla pari

La doppia sfida europea tra Milan e Roma ci sarà il prossimo 11 e il 18 aprile. La sfida mette dinanzi due squadre che, al momento, appaiono in salute e vogliose di arrivare in fondo alla competizione. L’undici di Pioli in campo europeo sembra capace di indossare il proprio abito migliore, la compagine giallorossa ha dimostrato invece che la cura De Rossi funzioni molto bene. Il giornalista Massimo Bonanni non ha dubbi in merito alla forza delle due squadre, affermando che “la sfida tra Milan e Roma è alla pari”.

Inter a Atalanta sfortunate

Destino simile per le due squadre nerazzurre impegnate in Europa, da una parte l’Inter eliminata senza demeritare contro l’Atletico Madrid, dall’altra l’Atalanta che ha pescato il Liverpool a Nyon. Bonanni, sul tema ha dichiarato: “L’Inter è uscita contro una squadra a cui l’altra sera è riuscito tutto. Per me l’Inter è tra le prime otto in Europa, Atalanta che peccato aver pescato il Liverpool, se è in giornata può dare fastidio a tante squadre, ma la vedo un passo indietro rispetto ai Reds“.

