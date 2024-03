Dj Ringo ha preso in giro i cugini dell’Inter eliminati dalla Champions League, ricordando che l’unica squadra di Milano ancora in Europa sia il Milan.

La settimana europea di Champions League ha emesso i propri verdetti. L’Italia perde tutte e tre le squadre impegnate nella massima competizione europea, discorso opposto in Europa League dove accedono ai quarti di finale Milan, Atalanta e Roma. La Lazio è uscita per mano del Bayern Monaco, il Napoli del Barcellona e l’Inter dell’Atletico Madrid.

Europa Legue

Dj Ringo punge l’Inter

L’animo rossonero di Dj Ringo è noto a tutti e, dopo la qualificazione ottenuta dal Milan ieri contro lo Slavia Praga, non si è fatto attendere il post di scherno ai cugini nerazzurri sul proprio profilo X. Il noto dj ha postato infatti un video in cui la squadra di mister Pioli raggiunge lo spicchio occupato dai tifosi del Milan per festeggiare l’accesso al prossimo turno di Europa League.

L’unica Milano in Europa è il Milan

Con l’uscita dell’Inter dalla Champions League, il Milan è rimasta l’unica squadra a rappresentare la città di Milano in Europa. Dj Ringo non ha esitato a sottolineare questo aspetto. Sul proprio profilo X ha difatti postato il video pocanzi citato, aggiungendo la seguente didascalia: “L’unica Milano in Europa”. Se la sponda del Naviglio nerazzurra piange, quella rossonera sorride e prosegue il proprio cammino europeo con la voglia e la speranza di raggiungere la finale di Dublino, in programma il prossimo 22 maggio, per regalarsi un trofeo mai vinto prima nella propria storia.

L’articolo Dj Ringo punge l’Inter: “L’unica Milano in Europa è….il Milan!” proviene da Notizie Milan.

